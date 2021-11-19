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19.11.2021 10:08
(Мск), Москва,
Олег Кравцов
 
Вооруженные силы, Политика, Россия
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Матвеевский: Российские ракетчики завершили переход на не имеющий аналогов ОТК «Искандер-М»

В настоящее время российские ракетные воска и артиллерия более чем на 60 процентов оснащены...

В настоящее время российские ракетные воска и артиллерия более чем на 60 процентов оснащены современными образцами вооружения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

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«Уже сегодня ракетные войска и артиллерия (РВиА) оснащены современными образцами вооружения более чем на 60%. При этом мы практически полностью завершили перевооружение ракетных формирований Сухопутных войск на современный оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», не имеющий аналогов в мире», – сказал Матвеевский.

Также он сообщил, что межвидовой артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ» сейчас на завершающем этапе опытно-войсковой эксплуатации, а проводимые испытания подтверждают достижение им заданных высоких тактико-технических характеристик.

Кроме того, начальник РвиА рассказал, что САО «Коалиция-СВ» получат высокоточные боеприпасы с самыми различными системами наведения, в том числе и действующие по принципу «выстрелил и забыл».

«Только высокоточные боеприпасы позволяют избирательно поражать важные одиночные цели, кардинально снижая расход снарядов и сокращая до минимума время пребывания орудий на огневой позиции. Разумеется, перспективный межвидовой комплекс «Коалиция-СВ» в этом отношении не исключение. Он разрабатывается и будет поступать на вооружение с полной номенклатурой боеприпасов основного и специального назначения, в состав которой входят и управляемые снаряды», – резюмировал Матвеевский.

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