Матвейчев: Электронное голосование и навальнисты – это трагедия унтер-офицерской вдовы

20.09.2021 21:17 (Мск), Москва, Елена Острякова

Все ставленники системы «умного голосования» (УГ), придуманной блогером-уголовником Алексеем Навальным, проиграли выборы в одномандатных округах Москвы.

Коммунистка Анастасия Брюханова проиграла представительнице «Справедливой России — За правду» Галине Хованской. Глава московских коммунистов Валерий Рашкин уступил телеведущему Тимофею Баженову, которого выдвинула «Единая Россия». Другой представитель КПРФ, Михаил Лобанов, проиграл другому телеведущему Евгению Попову.

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Не смогли пройти в ГД кандидат от КПРФ Анастасия Удальцова и представитель «Новых людей» Данил Махницкий. В их округах победили единороссы. Самое сокрушительное поражение потерпел лидер «Яблока» Сергей Митрохин, проиграв самовыдвиженцу Олегу Леонову.

Многие кандидаты УГ уже праздновали победу, но тут подоспели результаты электронного голосования, в котором приняли участие почти 2 млн москвичей, и ситуация кардинально поменялась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас украли выборы», – констатировал в своем телеграм-канале либерал Илья Яшин, публикуя карту «побед» УГ до и после появления результатов электронного голосования.

Бывший кандидат в депутаты Михаил Лобанов предлагает всем собратьям по УГ собраться на несанкционированный митинг в центре Москвы.

«Такая гигантская разница в результатах голосования на “живых” участках и онлайн-голосовании не может быть правдой! Теперь наша ответственность состоит в том, чтобы отстаивать эти голоса вместе с избирателями. Я предлагаю всем кандидатам, “проигравшим” по итогам электронного голосования, встретиться сегодня поздно вечером и решить, как именно мы будем представлять людей, которые консолидировались вокруг нас, чтобы сказать власти “нет”», – написал Лобанов.

Либеральный политолог Станислав Белковский полагает, что проигрыш УГ-кандидатов – результат активности мэра Москвы Сергея Собянина.

«Мэр Москвы Сергей Собянин сделал (почти) невозможное. Чтобы остаться у власти в 2023 / убедить Кремль пойти на “обнуление” его сроков. Кстати, а что там с преемником и транзитом власти-2024?», – написал он.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев недоумевает, почему либералы возмущены тем, что в электронном голосовании большинство у лоялистов.

«Все оппозиционные партии, все несистемщики, все коммунисты сказали: голосуем очно, в электронную систему не ходите. А сейчас они говорят: в электронной системе – все за Путина. Так вы сами своих сторонников призвали туда не ходить. Единороссы агитировали за электронную систему, Путин, Собянин, Мишустин проголосовали дистанционно. Понятно, что вся лояльная публика пошла туда. Поэтому, разрыв в голосах абсолютно понятен», – сказал Матвейчев в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Он объяснил, почему результаты электронного голосования появились значительно позже результатов общего. Оказывается, разработчики системы внесли в нее функцию отложенного голосования, которая позволяла участникам менять свой выбор, причем, по несколько раз. Это нововведение тормозило работу компьютеров.

«Функцию переголосовывания, из-за которой зависла система, наверное, нельзя дальше терпеть. Нужно думать, прежде чем голосовать. В конце концов, в кабинке на участке ты же один раз крестик ставишь, и не можешь потом сказать: дайте мне второй бюллетень, я передумал», – резюмировал Матвейчев.