Матвейчев: Макрон ничего не решает. Договариваться будем с американцами

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Новости Украины

Ожидать прорыва от визита в Москву президента Франции Эммануэля Макрона не стоит – этот политик не решает ничего на глобальном уровне и используется главой российского государства Владимиром Путиным лишь для передачи своих мыслей западным лидерам.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги вчерашних переговоров Путина и Макрона.

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«Макрон – это человек, который особо ничего не решает, поэтому кардинально ничего измениться не может. Для Макрона важна политическая позиция накануне его собственных выборов, поэтому он ездит по странам, изображает из себя человека, от которого что-то зависит, который может о чем-то говорить и так далее. Путин его использует как лишний источник донесения информации и влияния на натовские структуры, чтобы он что-то передал тем людям, которые действительно что-то решают, объяснить свою позицию, ответить на какие-то вопросы и так далее», – сказал депутат.

По его словам, все громкие и заявления остаются лишь словами.

«Принципиально вся ситуация – ключи от нее лежат в Вашингтоне и Москве, поэтому только между этими высшими силами могут происходить какие-либо договоренности», – заявил Матвейчев.