Матвейчев назвал организаторов убийства Пригожина

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Убийство руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина было выгодно Западу, который тем самым пытается раскачать ситуацию внутри России накануне президентских выборов.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению политика, попытки дестабилизации будут и дальше продолжаться по мере приближения плебисцита.

«В ближайшие полгода нас ждут масса всяких событий и провокаций перед президентскими выборами, которые будут накачивать ситуацию и делать так, чтобы здесь, в стране, была дестабилизирована ситуация. Это может быть какой-нибудь удар из «серой зоны» с атомным оружием, чтобы обвинить Россию в применении атомного оружия, это могут быть какие-то иные способы что-то где-то взорвать или что-то сделать. Сейчас мы наблюдали классический прием из арсенала англосаксов по созданию нестабильной обстановки в стране», – сказал депутат.

Он говорит, что «убийство оппозиционера – это всегда способ обвинить власть и вывести неких людей на улицы, вызвать у них просто глухое недовольство».

«В любом случае – способ обвинить власть. Вот, пожалуйста, взят тот самый оппозиционер, тем более они здесь сразу убивали двух зайцев – провоцируют недовольство в России, тех самых ура-патриотов, которые поддерживали Пригожина все это время, обвиняют Путина, обвиняют Кремль, избавляются от назойливого человека, который угрожал, как они считали, им в Польше, Прибалтике и так далее, своей ЧВК, которая слишком близко подошла к границам НАТО», – заявил Матвейчев.