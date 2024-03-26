Матвейчев о теракте в «Крокусе»: «Майдан ура-патриотов не получился, качают межнац»

Помимо очевидных целей, таких как дискредитация руководства страны, спецслужб и сеяние паники, теракт в «Крокус Сити Холле» имел и косвенную – удар по межнациональным отношениям внутри РФ.

Об этом в своём видеоблоге заявил депутат Госдумы РФ, политтехнолог Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Он подчеркнул, что помимо очевидных целей, таких как дискредитация руководства страны, спецслужб и сеяние паники, теракт имел и косвенную – удар по межнациональным отношениям.

«Специально наняли исполнителями представителей Средней Азии для того, чтобы подогреть эту тему. После пригожинского мятежа, когда украинцы поняли, что раскачать ура-патриотические настроения и сделать ура-патриотический майдан не получилось, всё схлопнулось, сделан аборт майдану, они начали качать тему межнаца», – сказал Матвейчев.

Он подчеркнул, что это болезненная почва, которую постоянно пытаются раскачать.

«Каждый день у нас во всех тг-каналах мигранты кого-то убили, кого-то застрелили, а учитывая, что мигранты у нас 1 процент преступлений совершают или сколько, а это всё равно тысячи, это всё равно получается каждый день по несколько преступлений. Если берём статистику то из одного города, то из другого, да ещё и прошлые можем сюда же заталкивать, то мы можем создать ленту вообще из одних только преступлений мигрантов и взрывать мозг любому, кто такого рода ленту и такого рода СМИ смотрит. Несколько десятков миллионов долларов – и можно всю страну заставить поверить, что у нас тут адский ад, и мы умираем. Хотя, статистика показывает, что на ту же душу приезжих, мигрировававших, получивших, либо не получивших гражданство, у нас в несколько раз меньше, чем в Германии, Франции, Англии, Америке. Что, конечно, не говорит о том, что нет проблемы», – отметил депутат.

Он добавил, что именно для того, чтобы эту максимально поднять напряжённость, организаторами были выбраны такие исполнители.

«Проблемы есть, они специалистами обсуждаются, новые добавляются, но здесь стоит задача раскачать, чтобы начались митинги, разговоры, демонстрации, чтобы начали давить – давайте их гнать, давайте ещё что-то делать, провоцировать ссоры, напряжённость, которая всегда взаимоответна. Ты сегодня плюнул в сторону мигранта или посмотрел на него косо, мол, ты приехал стройки делать, а завтра что-то взорвёшь, а он честно семью свою кормит где-то в Узбекистане, и он видит твоё отношение. И завтра, когда ему скажут: слушай, чего ты батрачишь на этих русских, на, возьми карабин и грохни парочку, если ты разозлился, у него больше будет искушения именно это сделать в ответ на косой взгляд. То есть провоцирование взаимной напряжённости в конечном итоге выливаются в подобного рода вещи. Поэтому и нужно, чтобы этой напряжённости не было, а именно её хотят посеять. Это делалось и информационно, и с помощью найма вот этих вот исполнителей», – заключил Матвейчев.