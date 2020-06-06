Матвейчев: Платошкин был завербован американцами

06.06.2020, Москва, Вадим Москаленко

Оппозиционный левый политик Николай Платошкин ранее работал в МИД РФ, откуда был изгнан, вероятно, по подозрению в работе на США.

Об этом в эфире YouTube-канала «Zasuverenitet» заявил профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы узнали о Николае Платошкине в 2018 году. Оказывается, все это время этот человек прекрасно работал на хороших должностях в МИДе, послом в Латинской Америке, потом в Хьюстоне США. И вот там, из Хьюстона, был выгнан из МИДа.

Это странно, потому что, с чего бы это МИДу нормального дипломата, сделавшего карьеру, ещё молодого, куда-то выгонять? Большие подозрения, что он был завербован американцами. Может быть, доказать толком не могли, и решили просто по-тихому от него избавиться, и его уволили», – отметил Платошкин.

Эксперт обратил внимание, что «расрутка» Николая Платошкина стоила не один миллион рублей.

«Далее Платошкина заметили какие-то люди с деньгами. Может быть, Ходоровский, может быть, те же американцы, которые его вербовали в Хьюстоне, может быть, там ещё какие-то враги народа.

Но моментально у него появились огромные деньги, он стал фигурировать во всех группах «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Вообще по масштабу раскрутки это было сравнимо с масштабами раскрутки Грудинина перед президентскими выборами, то есть, никто не знал, кто такой Грудинин, и через месяц все социальные сети забиты Грудининым», – подчеркнул Матвейчев.

Он напомнил, что Платошкин баллотировался в Государственную Думу от Хабаровского края, где-то взяв финансирование на кампанию, ведь сам он такими финансами не мог обладать.

«Здесь по поводу Платошкина абсолютно такая же кампания, но Грудинину кампания стоила сотни миллионов рублей. То есть, кто-то на Платошкина потратил сотни миллионов рублей. Наверное, человек, который из кармана достаёт такие деньги, – это не просто так.

Дальше Платошкин поехал в Хабаровский край, баллотироваться в Госдуму, понятно, он там проиграл, потому что никому не нужен. Ничего не получилось, но выборы по пятьсот тысячному округу в Госдуму это сколько стоит?

Без миллиона долларов там нечего делать, то есть кто-то же дал такие деньги, и мы все в недоумении, откуда денежки у человека, зарплату работника МИДа получил? Каких-то публикаций у него нет, бизнесов тоже нет, откуда деньги?» – возмутился профессор.

Вдобавок эксперт отметил, что Платошкин никогда не критиковал США, но постоянно критиковал Россию.

«Кстати заметьте, Платошкин ни разу в жизни не критиковал Америку, он всегда критикует только Россию и только наше правительство.

Если ты социалист и коммунист, то рассказывай, где главный буржуй сидит в мире, ну понятно он в Америке сидит, так рассказывай об этом, что ты молчишь все время?» – выразил негодование Матвейчев.