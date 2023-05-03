Матвейчев: «Призывы жестко ответить за атаку на Кремль работают на Украину»

Попыткой нанести удар по московскому Кремлю Украина пытается спровоцировать Россию на жесткие агрессивные действия, выступая в роли «красной тряпки» перед быком.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

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Матвейчев призвал успокоиться и выждать паузу, не делая поспешных выводов из этой атаки.

«Для чего делают подобные атаки? Представить себе, что действительно беспилотником можно убить Путина, даже если ночью он находился в Кремле, а это невозможно – он, во-первых, в Кремле не находился, а был, наверное, в Ново Огарёво, во-вторых, там вообще никто не находится, в-третьих, понятно, насколько Кремль защищен. Для чего тогда все это делать? Для пиар-эффекта. А в чем состоит этот эффект? Эффект состоит ровно в том, чтобы люди сказали: «Да сколько можно, они уже на Кремль напали, это же «красные линии», ого-го, срочно давайте бомбить Киев, срочно давайте еще что-то бомбить», и прочее. То есть перед быком машут красной тряпкой для того, чтобы бык бросался именно на эту самую красную тряпку. Чтобы он злился и на красную тряпку бросался. А в это время хитрый тореадор в шею будет ему вставлять пику. То есть это абсолютная провокация, а провокации делаются для того, чтобы мы повели себя предсказуемым образом, дали волю своим эмоциям и подключили голову, начали действовать по какой-то схеме, чтобы взрывать и так далее», – сказал Матвейчев.

Политик считает, что ответ России по Украине не будет эффективным, потому что решение ударить по Кремлю принималось не в Киеве.

«Понятно, что без ответа это все не останется, но ответы должны быть продуманные, асимметричные и эффективные. Такие, которые подорвут саму возможность действовать таким образом. А сама эта возможность действовать подобным образом подорвана будет даже не тогда, когда киевского режима не будет, а когда не будет англосаксов, достаточно сильных, чтобы продолжать вредить России. Там кощеева игла в Вашингтоне находится. Пока жив Вашингтон с Лондоном, подобного рода инциденты не исключены. Поэтому дергаться сейчас на Киев, наказывать исполнителей и так далее – это бессмысленно. Мы одного накажем, а они нам нового подсунут. Бороться надо с организаторами, а не с исполнителями», – убеждает политик.

Попытка же атаки, по его мнению, нужна Украине для того, чтобы отказаться от наступления под предлогом, например, ядерного удара со стороны России.

«Сейчас все разговоры о том, что нам срочно надо ударить по Украине и так далее, они, к сожалению, работают на организаторов вполне возможной провокации. Сейчас все говорят о будущем украинском наступлении при том, что все военные прекрасно знают, что это наступление будет неудачным. Спрашивается, зачем Киев говорит в лице Зеленского о том, что он даже Крым возьмет, что у нас огромные силы и так далее при том, что все знают, что наступление будет сорвано и им придется как-то отмазываться? А ответ простой – а если у них схема такая: они начинают наступление, даже захватывают какое-то количество деревень и населенных пунктов, а потом из «серой зоны» бросают атомный заряд на свои же мирные территории и говорят, что наступление сорвано было потому, что Россия взорвала атомное оружие, хотя мы уже целый год ее предупреждаем этого не делать. В итоге они сделают такую провокацию и заявят, что со времен Хиросимы и Нагасаки никто по мирному населению атомных бомб не бросал, и теперь Россия должна стать страной-изгоем, и начнут новый поток сбора денег по всему миру на помощь Украине и новый виток изоляции России, новые санкции, будут требовать, чтобы и Индия, и Китай присоединились. А наши – те, кто кричат, что нужно срочно разбомбить, в этой схеме выступают помощниками тех, кто придумал эту схему – американцев», – утверждает Матвейчев.