Матвейчев: России не нужна мобилизация. Возьмем Украину и пойдем освобождать Европу

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Очередной волны мобилизации в России не будет, потому что ВС РФ не планируют масштабных наступательных операций.

Об этом в эфире видеоблога «RubenPolit» заявил депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Матвейчева, через короткое время Запад бросит Украину, что заставит позволит России взять ее без активных военных действий.

«Не будет никакой второй мобилизации, в этом нет сейчас никакого смысла. Мы не собираемся вести интенсивных боевых действий. То есть плавно и аккуратно вытеснять и оттеснять от жилых кварталов Донецка и других городов и занимать территории ДНР и до конца освобождать. Дальше двигаться в Запорожье аккуратно будем… но нет планов на какие-то широкие контрнаступления, потому что это приводит к большим людским потерям, к разрушениям инфраструктуры и городов, к гибели мирных жителей и так далее», – сказал политик.

«В то время, как мы четко понимаем, что в ближайшие годы США бросят Украину и эта Украина достанется нам сама, полностью вся, целиком, причем не с ненавидящим нас населением, а с населением, ненавидящим американцев, которые их кинули, и полностью с целой инфраструктурой, с целыми городами. Та же армия и вооружение, которое туда напоставляли, оно будет нам союзным. С этим вооружением мы потом Европу пойдем освобождать, если Польша будет себя как-нибудь не так вести», – заявил Матвейчев.