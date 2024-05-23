Матвейчев: Русская дипломатия вбивает клин между Европой и США

У континентальных европейских стран, в отличие от США и Британии, которые хотят воевать до последнего украинца, совсем иная позиция. Им жизненно необходима государственность Украины в любом, даже самом урезанном виде.

Об этом на канале «PolitWera» заявил депутат Госдумы, политтехнолог Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Больше всего сейчас беспокоятся поляки, чехи, словаки, даже венгры, потому что, когда есть прослойка в виде Украины, она на себя забирает кучу негатива от России, а тут им придётся стоять с Россией, как говорится, по одну сторону границы. И им придётся уже тратить, в том числе, дополнительные военные расходы, потому что НАТО, конечно, хорошо, но после кидка Украины уверенность в НАТО в значительной степени поуменьшится. Поэтому они, так же, как немцы и все остальные, будут настаивать на том, чтобы какие-то переговоры всё-таки состоялись. Хоть в каком-то виде, в урезанном, по Днепру, без Одессы и Харькова, или, может быть, без Харькова, но с одной Одессой, но что-то они будут придумывать, чтобы всё-таки Украина осталась», – сказал Матвейчев.

Он подчеркнул, что Россия сейчас осуществляет дипломатическое давление именно на европейцев:

«Мы говорим: нелегитимный Зеленский, то есть, государственность Украины, по сути, говорим мы замаскировано, она перестала существовать. То есть нет первого лица государства, и вообще всё вышло из правового поля, и Украина с точки зрения международного права, малосубъектна».

«Второе послание, которое мы им даём – это то, что нас интересует договор по итогам всей истории не между Россией и Украиной. Потому что у нас война не между Россией и Украиной. Нас интересует коллективный большой договор (это, кстати, проговаривал и Си Цзиньпин тоже) о международной безопасности, как минимум, европейской безопасности, который будет в себя включать принцип неделимости, что нельзя безопасность одной страны обеспечивать за счёт другой. Общая структура безопасности с массой всяких гарантий. То есть мы клоним линию на этот договор, который тоже американцев никак не интересует, пытаемся вбить клин между американцами и европейцами», – добавил депутат.