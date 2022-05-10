Матвейчев: Украина стала «Афганистаном» для Запада, а не для России

Потоки западного оружия и бесцельные финансовые траты на Украину выгодны России тем, что позволяют постепенно истощать ресурсы США и Евросоюза. Это же касается и подписанного накануне президентом США закона о ленд-лизе для Украины.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил депутат Госдумы Олег Матвейев.

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По мнению политика, Россия не допустит того, чтобы на Украине оказалось и было задействовано такое вооружение, которое представляло бы для нее большую угрозу.

«Закон о ленд-лизе ничем не опасен. Это займ. Украинское государство все равно перестанет существовать, поэтому некому будет отдавать этот займ. Это прямые траты американские. Чем больше американцы будут тратить, а украинцы у них занимать, тем хуже для Америки. Конечно, Америка – страна богатая, но в любом случае ее расходы на эту войну, на содержание Украины, а ее полностью придется содержать, будут значительным бременем.

В наше время говорили о том, что Украина – это Афганистан для России, но на самом деле, сейчас Украина стала Афганистаном для Запада. Что касается поставок вооружений, то вопрос в том, какое это вооружение. Неприемлемое для нас вооружение мы туда не пропустим, за этим следит наша разведка и так далее. Все это вооружение мы на Украине утилизируем. Чем больше поставок, тем больше мы утилизируем, тем больше Запад оголяет себя и входит в бессмысленные траты.

Эта война уже стала существенной тратой для Запада – порядка девяти миллиардов только за последнее время потратила Америка, 11, говорят, потратила Европа в целом, семь миллиардов только одна Польша. То есть, уже видим порядка 30-ти миллиардов долларов прямых трат, а нужно посчитать еще огромные косвенные убытки, связанные с санкциями бездумными, которые они ввели по сути дела, против себя», – отметил Матвейчев.