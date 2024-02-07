Технологии Запада по порабощению мира и оболваниванию населения постепенно устаревают и теряют эффективность. Американцам верят всё меньше, число отвернувшихся от них будет увеличиваться.

Об этом военкору Марату Хайруллину заявил депутат Госдумы РФ, политтехнолог Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Показывают в десятый раз одни и те же фокусы, те же технологии, которые специалистам прекрасно известны. Но, к сожалению, есть определённая категория людей, на которых это работает, и это довольно большие [массы]. Целую Украину они же смогли с ума свести, а это миллионы людей. Они держат Европу. 30-40 процентов европейцев они чётко удерживают в своём поле, молдаван каких-то, ещё кого-то. У них есть какая-то аудитория. Да, эта аудитория уменьшается. Да, людей, которые им не верят или имеют опыт общения с ними и теперь отвернулись от них, их всё больше и больше», – сказал Матвейчев.

Он добавил, что когда-нибудь среди таких отвернувшихся будут и украинцы.

«Я, кстати, уверен в том, что на нашей памяти, на нашем периоде жизни – украинцы, которые прошли через вот это, станут потом плечом к плечу с нашими ребятами. Сейчас они в прицел смотрят на нас, а когда-то будут в окопах вместе быть, и мы ещё вместе с ними НАТО будем громить. Потому что эти украинцы, когда поймут всю историю, как их обманывали, у них будет злость очень большая, чтобы отомстить за поруганную Украину, за всё остальное. И прецеденты есть», – подчеркнул депутат.