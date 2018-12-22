Матвиенко анонсировала отмену роуминга между Россией и Белоруссией

22.12.2018, Москва, Владимир Гладков

После отмены внутрироссийского роуминга необходимо ускорить работу по введению единых тарифов сотовой связи в рамках союзного России и Белоруссии – по примеру стран Евросоюза.

Об этом во время заседания Совета Федерации заявила спикер Валентина Матвиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я попрошу комитет подключиться к той работе, которая сейчас идёт в рамках союзного государства по отмене роуминга между Россией и Белоруссией. По примеру, как это сделано в ЕС, там единый тариф, никакого роуминга нет», – сказала она.

Совет Федерации одобрил принятый Госдумой закон по отмене роуминга внутри РФ – с 1 июня 2019 года тарифы на услуги операторов сотовой связи будут устанавливаться независимо от местонахождения абонентов в пределах территории страны, сообщил сенатор Алексей Русских.