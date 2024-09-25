Матвиенко безальтернативно возглавила Совет Федерации, но получила нового зама

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Валентина Матвиенко стала сегодня председателем Совета Федерации в четвертый раз. Сенаторы проголосовали за ее кандидатуру на безальтернативной основе единогласно.

Выстуающие отмечали, что Матвиенко первая женщина-руководитель парламента в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политолог Марат Баширов, который в августе после встречи спикера Совфеда с президентом РФ активно намекал на грядущую ротацию во власти, теперь радуется переизбранию Матвиенко.

«У неё заканчивался срок полномочий, но это формальность, и слава Богу. Сейчас не время перемен», – написал Баширов в своем тг-канале.

Его либеральный коллега Илья Гращенков считает, что переизбрание Матвиенко «демонстрирует избранный государством курс на заморозку любых значимых ротаций, пока страна остается в режиме квантовой неопределенности».

«Ранее, в ходе набирающего ход трансфера власти, на место главы СФ предполагали назначение кого-то из молодых принцев, выходцев из крупных федеральных элит. Однако постепенно идеи таких перестановок были отложены на неопределенное будущее, вероятно – после 2026 года», – пишет Гращенков.

Также сегодня первым вице-спикером Совета Федерации был избран Владимир Якушев. За день до этого президент РФ Владимир Путин освободил его от должности полпреда президента в УрФО.

Приход Якушева в руководство Совфеда ожидался с июня, когда он был избран главой генсовета «Единой России». Его предшественник Андрей Турчак – врио главы Республики Алтай.

«Новый пост Якушева был вопросом времени после его назначения генсеком «Единой России». Надо заметить, что у Владимира Владимировича уникальный управленческий опыт – бизнес, МСУ, региональное управление, федеральное правительство, Администрация Президента. Очень конкретный, эффективный, умеющий выстраивать конструктивные отношения и коалиции», – охарактеризовал Якушева политтехнолог Евгений Минченко.

«Сложилась традиция совмещения поста секретаря генсовета «Единой России» и руководящей должности в Совфеде или Госдуме. Это подчеркивает доминирующую роль ЕР в партийно-политической системе. Кроме того, Якушев — политический тяжеловес, которому пост в Сенате подходит больше, чем руководство уральским полпредством. Всё самое важное у нас по-прежнему решается в Москве, и секретарь генсовета партии власти, конечно, должен работать в федеральном центре», – пишет политолог Павел Данилин.