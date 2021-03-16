Матвиенко дала понять – Украина может и не мечтать о Крыме

16.03.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Россия продолжит масштабные проекты развития инфраструктуры в Крыму.

Об этом, выступая на торжественном собрании, посвященному 7-й годовщине воссоединения полуострова с Россией заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как изменился Крым – сдвиги впечатляющие. Крымский мост, трасса «Таврида», полноценное железнодорожное сообщение, современнейший аэропорт, сотни километров реконструированных автомобильных дорог, транспортная инфраструктура, которая связала, накрепко сшила полуостров с остальной Россией.

Жилые дома, школы, поликлиники, больницы, учреждения культуры, социальные объекты возводятся темпами и в масштабах ранее невиданных. Развивается экономика, создаются новые рабочие места, растут доходы населения.

Разумеется, проблем хватает, и мы все о них хорошо знаем, все они обязательно будут решены. У полуострова огромный потенциал – туристический, природный, экономический. А, главное, – человеческий. И самые смелые наши планы, уверена, будут реализованы, для этого есть все возможности», – заявила Матвиенко.