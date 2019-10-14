Матвиенко: «Далеко не все страны могут позволить себе оставаться независимыми, как Сербия»

14.10.2019, Москва, Елена Острякова

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко высоко оценила выступление президента Сербии Александра Вучича на открытии 141-й Ассамблеи Межпарламентского союза, которая проходит в Белграде.

Об этом она заявила сегодня на встрече с Вучичем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу поздравить вас с блистательным выступлением. Вы видели реакцию зала, когда вы сказали, что Сербия – суверенное государство, и вы не допустите вмешательства в ее внутренние дела, потому что вы дорожите своей свободой.

Зал взорвался аплодисментами. Потому что это тот вопрос, который волнует сегодня очень многие государства. Очень многие страны испытывают на себе давление.

И далеко не все могут позволить себе такую привилегию – быть суверенным, которую позволяет себе Сербия», – отметила Матвиенко.

По ее словам, решение провести Ассамблею в Сербии означает признание авторитета сербского парламента и уважительное отношение к стране.

Выступая на открытии ассамблеи МПС, Александр Вучич заявил, что Сербия никому не отдаст право определять свое будущее.

«Нам, малым народам, иногда отказывают в справедливости, деньгах и развитии. Иногда кажется, что мы изолированы, но в настоящее время либертарианская часть мира просыпается, и кажется, что люди снова чувствуют, что за независимость, суверенитет и свободу выбора стоит бороться.

Мы никому не позволим поставить под угрозу нашу независимость, суверенитет, территориальную целостность. Мы будем отстаивать и защищать свои права, чтобы быть самими собой», – сказал Вучич.

Напомним, межпарламентский союз – старейший форум законодателей, объединяющий в настоящий момент представителей 179 государств.