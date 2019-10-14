14.10.2019, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Запад, Общество, Политика, Россия, Сербия
Просмотров:

Матвиенко: «Далеко не все страны могут позволить себе оставаться независимыми, как Сербия»

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко высоко оценила выступление президента Сербии Александра Вучича на открытии 141-й Ассамблеи Межпарламентского союза, которая проходит в Белграде.

Об этом она заявила сегодня на встрече с Вучичем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Хочу поздравить вас с блистательным выступлением. Вы видели реакцию зала, когда вы сказали, что Сербия – суверенное государство, и вы не допустите вмешательства в ее внутренние дела, потому что вы дорожите своей свободой.

Зал взорвался аплодисментами. Потому что это тот вопрос, который волнует сегодня очень многие государства. Очень многие страны испытывают на себе давление.

И далеко не все могут позволить себе такую привилегию – быть суверенным, которую позволяет себе Сербия», – отметила Матвиенко.

По ее словам, решение провести Ассамблею в Сербии означает признание авторитета сербского парламента и уважительное отношение к стране.

Выступая на открытии ассамблеи МПС, Александр Вучич заявил, что Сербия никому не отдаст право определять свое будущее.

«Нам, малым народам, иногда отказывают в справедливости, деньгах и развитии. Иногда кажется, что мы изолированы, но в настоящее время либертарианская часть мира просыпается, и кажется, что люди снова чувствуют, что за независимость, суверенитет и свободу выбора стоит бороться.

Мы никому не позволим поставить под угрозу нашу независимость, суверенитет, территориальную целостность. Мы будем отстаивать и защищать свои права, чтобы быть самими собой», – сказал Вучич.

Напомним, межпарламентский союз – старейший форум законодателей, объединяющий в настоящий момент представителей 179 государств.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть