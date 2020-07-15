Матвиенко и мать Собчак забраковали «устрашающие» эмблемы с «двухшейными» орлами

15.07.2020, Москва, Вадим Егоров

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сегодня на заседании подвергла критике эскизы знаков места происхождения и географического указания российских товаров, которые должны быть внедрены в РФ в ближайшее время.

В ходе заседания председатель Комитета по науке, образованию и культуре, сенатор от Башкирии Лилия Гумерова отчиталась о подготовке к реализации вступающего в силу 27 июля «Закона о географических указаниях», который был внесен в Госдуму и одобрен ей год назад.

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«Мы уже сейчас можем начать подготовку к регистрации таких брендов как «Камчатский краб», «Русская икра», «Якутские алмазы», Кубанские и Крымские вина, – заметила Лилия Гумерова. – Теперь региональные бренды на торговых полках узнать будет легче. Товары с указанием места происхождения и географическим указанием, будут отмечены специальными эмблемами. Мы заимствовали международную практику, эти эмблемы своего рода знаки качества производимых на местах товаров. И товаропроизводители смогут добровольно воспользоваться ими – для того, чтобы продвигать свою продукцию».

После чего сенатор, собственно, представила сами эмблемы: двуглавых орлов со щитами, украшенными восьмиконечными звездами.

Однако представленные проекты знаков «наименования места происхождения товара» и «географического указания» привели спикера Совфеда Валентину Матвиенко в легкое недоумение:

«А кто утвердил это эмблему? Кто ее рисовал? – поинтересовалась спикер. – Какая-то устрашающая картинка. Захочется ли покупать товар с такой устрашающей картинкой? А что означают эти звезды? Может они и говорят о качестве, но качество картинки у меня вызывает сомнение. Я хочу понять, что означают эти звезды. Это часть флага иностранного государства? Это чисто вкусовое восприятие. Мне кажется, здесь наворочено очень много. И орлы, и звезды».

При этом Валентина Матвиенко отметила, что самая идея подобных знаков – абсолютно правильная:

«Если будет «Вологодское масло», то оно будет иметь место происхождения товара, географическое указание. Тогда будет понятно, что это Вологодское масло. А если оно будет сделано где-то в Подмосковье в гараже, то там такого знака не будет, и этот товар не может называться «Вологодское масло». Потребители будут понимать, что они покупают. Поэтому большая победа, что мы смогли принять этот закон. Это соответствует международной практике».

Предложенные символы раскритиковала и сенатор от Республики Тува, мать Ксении Собчак – Людмила Нарусова:

«Хочу обратить внимание, вы сказали, что это двуглавый орел. Он не двуглавый, он двухшейный, – заметила сенатор. – Потому что две шеи, и из каждой выходит голова. Если двуглавый, то должны быть две головы, но шея одна. Ну и сверху там виньеточки какие-то, мне кажется излишне».

В итоге было принято решение доработать эмблемы, а сенаторам дано поручение ускорить процесс регистрации региональных брендов.