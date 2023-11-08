Матвиенко: Мир трезвеет на глазах

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Антироссийские выпады украинской делегации не нашли поддержки у участников 147-й ассамблеи Межпарламентского союза в Анголе.

Об этом сегодня на Совете Федерации рассказала сенатор Инна Святенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее словам, при утверждении резолюции «удалось снять неприемлемые украинские акценты».

Ее поддержала спикер Совфеда.

«Очень важна работа на таких авторитетных международных парламентских площадках. Мы должны доносить свою точку зрения, объяснять события. Нас должны слышать. Атмосфера меняется. Это уже заметно и чувствуется. Люди начинают понимать истинный генезис украинского кризиса. Приходит такое отрезвление. Надеюсь, что оно будет и дальше продолжаться», – сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.