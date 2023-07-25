Матвиенко: Мы не позволим доставлять оружие на Украину по Черному морю

Елена Острякова .  
25.07.2023 16:41
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Зерно, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, Спецоперация, Терроризм, Украина


Созвав совет с НАТО после разрыва «зерновой сделки», Украина выдала свое намерение использовать ее вовсе не для вывоза продовольствия.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Созвав совет с НАТО после разрыва «зерновой сделки», Украина выдала свое намерение использовать ее...

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«Мне кажется, что Украина сейчас публично озвучила свои планы, которые она прикрывала «зерновой сделкой». Ни Украину, ни Вашингтон, ни НАТО не интересовала тема оказания помощи нуждающимся странам. У них были другие цели: использовать зерновой коридор для диверсий и террористических актов. Казалось бы, гарантом «зерновой сделки» является ООН, но они обратились в НАТО», – сказала Матвиенко.

По ее мнению, заинтересованность в «зерновой сделке» была и у НАТО.

«Естественно, НАТО заинтересовано в использовании Черного моря, понятно для чего. Ничего у них из этого не выйдет. Конечно, НАТО не будет заниматься доставкой продовольствия в страны Африки. Сейчас эти каналы перекрыты. Мы не позволим использовать акваторию Черного моря для доставки вооружений в Украину и диверсионных и террористических целей. Когда это окно возможности закрылось для Украины, они срочно потребовали созыва совета НАТО-Украина. Их замыслы стали теперь очевидны. То, о чем мы говорили, они просто сегодня подтвердили», – заключила Матвиенко.

Она подчеркнула, что Россия будет выполнять свои обязательства и доставлять зерно и удобрения в африканские страны.

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