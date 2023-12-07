Матвиенко назвала проблему мигрантов «абсолютно спровоцированной» и призвала свернуть публичную дискуссию до её «подготовки»

Елена Острякова.  
07.12.2023 21:48
  (Мск) , Москва
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Дзен, Коррупция, Криминал, Миграция, Общество, Политика, Россия, Скандал


Ситуацию в России будут пытаться расшатать, используя недовольство трудовыми мигрантами.

Об этом на заседании Совета Федерации заявила Спикер Валентина Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуацию в России будут пытаться расшатать, используя недовольство трудовыми мигрантами. Об этом на заседании...

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«Антимигрантская тема. Смотрите, как она стала активно раскручиваться в обществе. А это очень тонкая материя. Межнациональные, межконфессиональные отношения. Трудовые мигранты должны видеть в России страну доброжелательную к тем, кто приезжает к нам работать, созидать, участвовать в развитии экономики.

На эти слабые места они делают акцент. Не надо поддаваться и втягиваться в абсолютно спровоцированную дискуссию по таким тонким вопросам. Какие-то вопросы требуют обсуждения в рабочих кабинетах, с определенной аудиторией, экспертами, специалистами, учеными. Какие-то – и публичного обсуждения, но оно должно быть подготовлено.

Не должно быть такой стихии и втягивания в тему, которую нам вбрасывают, а мы ее глотаем и начинаем раздувать огонь вокруг того или иного факта», – сказала Матвиенко.

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