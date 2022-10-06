Матвиенко не решилась обвинить Запад в подрыве «Северных потоков»

06.10.2022  17:48 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Диверсии, Россия, Труба, Энергетика


Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко не решилась напрямую обвинить Запад в терактах на газопроводах «Северный поток», хотя по ее оговорке было понятно, на кого они возлагает ответственность.

Об этом речь шла в ее выступлении на восьмом Саммите спикеров парламентов государств «Группы двадцати», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко не решилась напрямую обвинить Запад в терактах на...

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«Что касается обвинений в продовольственном и энергетическом кризисе. Господа, побойтесь Бога. Зачем же вы с больной головы на здоровую. Вы сделали все, чтобы остановить поставки российского газа в Европу и даже взорвали… кто-то взорвал  «Северный поток» и «Северный поток-2» – два надежных газопровода для поставок газа в Европу.

Мы настаиваем, разберитесь, пожалуйста, объективно, кто это сделал, в чьих это интересах. Это паневропейская инфраструктура. Эти газопроводы создавали компании из пяти европейских государств», – сказала Матвиенко.

Она напомнила, что Россия увеличила поставки энергоносителей в страны, не присоединившиеся к санкциями, чтобы укрепить мировую энергетическую безопасность.

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