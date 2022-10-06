Матвиенко – парламентам G20: Антироссийские санкции бьют по Азии и Африке

06.10.2022  18:15 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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G20, Азия, Африка, Дзен, Запад, Зерно, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Украина
Новости Украины

Санкции, введенные Западом против России, нанесли урон мировой экономике, от них страдают беднейшие страны, голодают люди в Азии и Африке.

Об этом спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила на восьмом Саммите спикеров парламентов государств «Группы двадцати», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Санкции, введенные Западом против России, нанесли урон мировой экономике, от них страдают беднейшие страны,...

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«Несмотря на оказываемое на нас беспрецедентное давление, рестрикции, Россия стремится отвечать на санкции еще большей открытостью. В 2020 году Россия экспортировала зерно в 138 стран мира. Санкции против России сегодня – это санкции против всех этих стран. При этом наши усилия по увеличению поставок продовольствия на рынок блокируются странами так называемого Запада.

Достаточно вспомнить известную зерновую сделку. В итоге украинское зерно, которое так ждали в беднейших странах, преимущественно вывозится в сытые страны Европы. При этом не выполняется вторая часть соглашения: России просто не дают бесплатно, подчеркну, бесплатно – передать нуждающимся странам минеральные удобрения, заблокированные в европейских портах. России не дают экспортировать зерновые. Эти запреты по политическим мотивам могут стать для беднейших стран в прямом смысле убийственными», – сказала Валентина Матвиенко.

Она призвала участников саммита объективно разобраться в генезисе украинского кризиса и не верить лжи и фейкам о России.

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