Матвиенко – парламентам G20: Антироссийские санкции бьют по Азии и Африке

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Новости Украины

Санкции, введенные Западом против России, нанесли урон мировой экономике, от них страдают беднейшие страны, голодают люди в Азии и Африке.

Об этом спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила на восьмом Саммите спикеров парламентов государств «Группы двадцати», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на оказываемое на нас беспрецедентное давление, рестрикции, Россия стремится отвечать на санкции еще большей открытостью. В 2020 году Россия экспортировала зерно в 138 стран мира. Санкции против России сегодня – это санкции против всех этих стран. При этом наши усилия по увеличению поставок продовольствия на рынок блокируются странами так называемого Запада. Достаточно вспомнить известную зерновую сделку. В итоге украинское зерно, которое так ждали в беднейших странах, преимущественно вывозится в сытые страны Европы. При этом не выполняется вторая часть соглашения: России просто не дают бесплатно, подчеркну, бесплатно – передать нуждающимся странам минеральные удобрения, заблокированные в европейских портах. России не дают экспортировать зерновые. Эти запреты по политическим мотивам могут стать для беднейших стран в прямом смысле убийственными», – сказала Валентина Матвиенко.

Она призвала участников саммита объективно разобраться в генезисе украинского кризиса и не верить лжи и фейкам о России.