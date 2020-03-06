06.03.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Экономика
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Матвиенко почувствовала, что Белоруссия твердо настроена интегрироваться с Россией




Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко по итогам своего визита в Белоруссию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы услышали и почувствовали, что в Белоруссии твердый настрой на продолжение глубокого сотрудничества с Российской Федерацией на фундаменте общности нашей истории, культуры, языка, духовности, веры. Это все очень искренне», – утверждает Матвиенко.

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Она отметила, что давно знакома с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и поэтому могла обсуждать вопросы «прямо, открыто, не обходя никаких проблем». Матвиенко утверждает, что они с Лукашенко сошлись на том, что Россия и Белоруссия «должны продолжать стратегическое сотрудничество».

«Когда сотрудничество такое многоплановое, случаются какие-то просчеты и ошибки, но всегда есть политическая воля для их разрешения. Они решаются в рабочем порядке, не нанося ущерба нашим отношениям. Думаю, что и та повестка, которая существует сегодня, будет разрешаться в спокойном рабочем режиме, с учетом интересов друг друга, на равноправной основе, с учетом уважения суверенитета наших стран, в доброжелательном доверительном ключе», – заключила Матвиенко.

Примечательно: ранее глава Совфеда убеждала журналистов, что из-за коронавируса ни с кем не обнимается и не здоровается за руку. Однако протокольная съемка из кабинета Лукашенко зафиксировала, что это не так.

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