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14.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, ЖКХ, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Матвиенко потребовала выровнять энерготарифы в российских регионах


Разрыв в тарифах на электроэнергию в различных регионах России должен быть ликвидирован.

Об этом спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила сегодня на заседании верхней палаты парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так она отреагировала на слова сенатора Виктора Абрамова, который рассказал, что в Калмыкии тариф на электроэнергию составляет более 10 рублей. Это самый высокий тариф в РФ.

«Комитету по экономической политике надо задуматься и, может быть, спокойно, не торопясь, вместе с Минэнеро рассмотреть ситуацию с тарифами на электроэнергию в разных субъектах. Это ненормально. Мы живем в одной стране, у нас должно быть единое экономическое пространство, одинаковые условия для бизнеса, инвестиций.

Конечно, Калмыкия – небогатый регион. И когда такие цены на электроэнергию, какой инвестор туда пойдет. И это проблема не только Калмыкии. Если посмотреть разброс стоимости электроэнергии для граждан и для промки – в разы отличается», – сказала Матвиенко.

Она распорядилась подготовить системное решение до конца года.

Отметим, что по информации СМИ, тарифы на электроэнергию могут быть выравнены по всей России до среднестатистических 3,4 рубля за 1 кВт•ч.

 


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