Матвиенко пожурила власти Севастополя за дополнительные поборы с бизнеса

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Неизвестно, на каких основаниях, особенно в такое время, в Севастополе с 1-го июня подняли плату за аренду мест на рынках на 33%.

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации заявила председатель Валентина Матвиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Принято решение ГУП управляющей компанией «Оптово-розничных торговых комплексов Севастополя» с 1-го июня повысить на 33% стоимость арендной платы торговых мест на рынках. Какие основания? Что там, импортозамещение нужно? Там что – долларовая составляющая? Такое тяжёлое время, давайте создадим условия для малого и среднего бизнеса. Ну, точно – не время поднимать арендную плату! Также просят рестораторы в связи с сокращением клиентов продлить на этот сезон меру поддержки в виде освобождения платы за размещение летних веранд. Ну, бюджет региона не сильно от этого разбогатеет. Но летняя веранда – это же в Севастополе, на берегу моря. Ну, дайте возможность не обанкротиться! Михаил Владимирович (губернатор Севастополя Михаил Разважаев – ред.), лично посмотрите и примите решение. Не время принимать такие дополнительные обременения для малого и среднего бизнеса», – распорядилась Матвиенко.