Матвиенко предложила МЧС устанавливать тревожные каланчи в населённых пунктах

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в российских населенных пунктах можно использовать каланчи для оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Об этом она заявила сегодня в ходе отчета министра МЧС Александра Куренкова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Что касается системы оповещения на приграничных территориях, в первую очередь (да и во всех остальных она должна существовать), нельзя отбрасывать наработанный опыт. Как в деревне раньше – каланча, колокол. И вся деревня слышит, что пожар или наводнение. Туда не надо заводить цифровые системы оповещения. Попроще, подешевле, но поэффективнее. Так как – это функционально подходит к тому или иному мегаполису, городу, деревне», – сказала Матвиенко.

Сам министр Куренков сообщил, что россиян будут оповещать о ЧС через домофоны. Такая система существует, и она недорогая.

Сейчас граждан предупреждают о чрезвычайных ситуациях с помощью смс-рассылок, громкоговорителей, специальных автомобилей. Также имеются специальные экраны, которые устанавливают в точках массового сосредоточения людей. Оповещатели и громкоговорители планируется устанавливать на беспилотных системах.