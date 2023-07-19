Матвиенко предложила МЧС устанавливать тревожные каланчи в населённых пунктах

Елена Острякова .  
19.07.2023 18:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 231
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в российских населенных пунктах можно использовать каланчи для оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Об этом она заявила сегодня в ходе отчета министра МЧС Александра Куренкова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в российских населенных пунктах можно использовать каланчи...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Что касается системы оповещения на приграничных территориях, в первую очередь (да и во всех остальных она должна существовать), нельзя отбрасывать наработанный опыт. Как в деревне раньше – каланча, колокол. И вся деревня слышит, что пожар или наводнение. Туда не надо заводить цифровые системы оповещения. Попроще, подешевле, но поэффективнее. Так как – это функционально подходит к тому или иному мегаполису, городу, деревне», – сказала Матвиенко.

Сам министр Куренков сообщил, что россиян будут оповещать о ЧС через домофоны. Такая система существует, и она недорогая.

Сейчас граждан предупреждают о чрезвычайных ситуациях с помощью смс-рассылок, громкоговорителей, специальных автомобилей. Также имеются специальные экраны, которые устанавливают в точках массового сосредоточения людей. Оповещатели и громкоговорители планируется устанавливать на беспилотных системах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть