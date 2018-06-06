Политнавигатор - Новости России и Украины
06.06.2018, Ливадия, Михаил Рябов
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Общество, Политика, Россия, Украина

Матвиенко призвала наступать на Латвию и Украину


На Украине и в Латвии преследование русского языка становится элементом государственной политики, противники дерусификации подвергаются репрессиям.

Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в Ливадии на форуме «Великое русское слово».

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«Преследование русского языка становится в некоторых странах элементом государственной политики», – сказала она, упомянув Латвию и Украину, где, по словам Матвиенко, нарушаются права миллионов русскоязычных граждан, а русские активисты подвергаются «угрозам и репрессиям».

 

«Вот она хваленая демократия», – сказала Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению спикера, в борьбе против дерусификации «недостает активности и наступательности». Матвиенко привела в пример Советскую Россию, которая, несмотря на тяжелое экономическое положение в 1930-е годы, массово отправляла учебники по русскому языку в Среднюю Азию и организовывала там русскоязычный учебный процесс.

“Крым и Севастополь вместе отстояли… Давайте с той же энергичностью отстаивать Русский мир и русский язык, отстаивать права соотечественников», – призвала спикер.

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