Матвиенко призвала отложить охоту на ведьму Собчак

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Новости Украины

Сенатор РФ Павел Тараканов предложил принять жесткие меры в отношении деятелей шоу-бизнеса, сбежавших на Запад и порочащих Россию.

Об этом он заявил на сегодняшнем заседании Совета Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такие деятели-псевдопацифисты – всего лишь лукавые пацифисты приспособленцы. Им не жизни людей на Донбассе ценны, а собственные доходы, слава и признание на Западе. Они продемонстрировали модель поведения людей с паразитическим отношением к России. Долгие годы эти люди зарабатывали в нашей стране, в разной степени пользуясь поддержкой со стороны государства. А сегодня повели себя как предатели – начали помогать противнику в информационной и ментальной войне. Такие поступки нельзя оставлять без ответной реакции», – сказал Тараканов.

Он предложил дать поручение временной комиссии по защите суверенитета проработать законодательный механизм запрета участвовать в проектах с использованием государственных и муниципальных средств и средств компаний с государственным участием, занимать государственные должности.

Председатель комиссии Андрей Климов не возражал против такой постановки вопроса, однако в дискуссию вмешалась мама скандальной тележурналистки Ксении Собчак Людмила Нарусова.

«Хотела бы напомнить, что по конституции нашей страны каждый гражданин имеет право выражать свое мнение. За то, что это мнение не соответствует государственному, никаких санкций конституция не предусматривает. Кроме того, приклеивать такие ярлыки как предатель человеку, который не согласен, недопустимо, потому что предательство – уголовное преступление», – сказала Нарусова.

Сенатор Вячеслав Тимченко отметил, что мама Собчак неправомерно нажала кнопкой «по ведению» и предложил лишить ее голоса. Однако спикер Валентина Матвиенко неожиданно поддержала Нарусову.

«Нам надо быть… Чтобы не было охоты на ведьм. А в рамках работы комиссии принять взвешенное решение. Я думаю, что само общество дало ответ на поступки некоторых людей. Общество отторгло такое поведение в самый тяжелый для страны момент, когда всем нужно было трезво и взвешенно думать об интересах страны», – сказал Матвиенко.