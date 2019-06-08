Матвиенко просит с пониманием отнестись к плевкам Зеленского в сторону России

08.06.2019, Санкт-Петербург, Владимир Гладков

Москва все еще надеется, что новый украинский президент Владимир Зеленский выберет четкий политический курс, нацеленный на ведение мирного диалога, и прекратит попытки угодить всем подряд, включая украинских радикалов.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» во время Петербургского международного экономического форма заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что окно возможностей есть, и нам необходимо и возможно договариваться с Украиной. Мы знаем настроение наших братьев, жителей Украины, которые своим голосованием подтвердили, что они устали от этой безумной политики предыдущего режима. Но, безусловно, чтобы такой диалог начался, нужна позиция вновь избранного президента.

Не надо пока нагнетать, надо сбавить градус эмоций. Действительно, пока мы слышим противоречивые высказывания: от необходимости переговоров до усиления санкций против России. Пока не понятна позиция по Юго-Востоку. Но, мне кажется, надо дать новому президенту время во всем разобраться.

Нельзя забывать еще и о том, что началась избирательная кампания в Верховную Раду, и это во многом определяет действия Зеленского и его команды. Ему хочется, не имея собственной партии, получить как можно большую поддержку граждан, и он пытается заигрывать со всеми политическими силами Украины, включая маргиналов, чтобы всем понравится.

На мой взгляд, это ошибочная политика, она не даст результата. Но надо дать ему время сформировать команду, ведь один в поле точно не воин. Председатель правительства, министр обороны, министр иностранных дел тоже будут определять политику новой команды», – с надеждой рассуждает Матвиенко.

При этом она отметила, что новому украинскому президенту следовало бы, в первую очередь внимательно прочитать минские соглашения, и сделать первые шаги к миру – издать распоряжение о незамедлительном прекращении боевых действий со стороны ВСУ и отвести войска.

В свою очередь, председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин высказал мнение, что новый украинский президент не может позволить себе брать время на раскачку, учитывая тяжелую военную и экономическую ситуацию в стране.

«Мы ждем от вновь избранного президента, чтобы он сделал конкретные шаги по прекращению боевых действий, восстановлению мира, выполнению минских договоренностей…

Без президента Украины, без самой Украины, решить эти вопросы невозможно. Во всяком случае подталкивать его к правильным шагам мы обязаны», – резюмировал глава российского парламента.