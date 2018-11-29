Матвиенко раскрыла интригу с флагом Украины

29.11.2018, Москва, Игорь Петров

Украина остается участником Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, хотя ее делегация игнорирует работу в рамках СНГ.

Об этом на заседании МПА СНГ сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос журналиста о присутствии флага Украины на заседании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заявления заявлениями, но официально Украина не подавала заявления о выходе из Межпарламентской Ассамблеи СНГ. И строго в соответствии с конвенцией мы продолжаем информировать Верховную раду о мероприятиях МПА. Они приглашены на все наши мероприятия. К сожалению, делегация Верховной Рады последние годы не приезжает и не участвует в работе по СНГ. В 2014 году был отозван представитель Верховной Рады. Пустуют помещения, которые закреплены за Украиной как за каждой национальной делегацией. Но флаг остается. Флаг – это не только символ государства, это выбор народа. И мы очень надеемся, что не успеет нынешняя украинская власть принять непоправимое решение. Надеемся, что народ ей этого не позволит», – сказала она.