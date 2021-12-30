Матвиенко: Россия позволила США назначать президентов на Украине

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Новости Украины

Россия не вмешивалась в политику Украины и позволяла США ставить там угодных им президентов.

Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотела бы задать вопрос гражданам Украины. Скажите, вот 30 лет мы жили в пространстве СНГ, назовите хоть один факт, что плохого Россия сделала для Украины. Почему нужно было так рьяно реализовывать проект Анти-Россия. Украинцы всегда останутся для нас братским народом. Мы не вмешивались в политическую жизнь Украины и никак не влияли на выборы. Захотели США избрать Ющенко президентом, они его избрали незаконно. Произошел откат экономический, социальный», – сказала Матвиенко.

Она считает ошибкой, что Россия уступила Украине в 1991 году Крым, но ставит ей в заслугу то, что она 30 лет не поднимала эту тему.

«Когда распадался Советский Союз, и подписано было соглашения об СНГ, я считаю, это было серьезнейшей ошибкой того руководства. Как можно было подписать соглашение, отдать Севастополь и Крым и не потребовать каких-то гарантий. Ни разу за 30 лет этой повестки в российско-украинских отношениях не было. Мы не стучали по столу, не говорили: отдайте Крым и Севастополь. Мы понимали, что так произошло – горько, обидно, несправедливо, юридически некорректно», – отметила Матвиенко.