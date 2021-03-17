Матвиенко: Россия спасла Крым от украинского геноцида

17.03.2021, Москва, Елена Острякова

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко гордится тем, какую роль сыграла верхняя палата парламента в процессе воссоединения Крыма и Севастополя.

Об этом она заявила сегодня, открывая заседание Совета Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы все помним те эмоции, которые испытывали крымчане, жители Севастополя и всей нашей страны по поводу того, что совершилась историческая справедливость. Я горжусь тем, что Совет Федерации принимал самое непосредственное участие во всех этих событиях, принимал решения об изменениях в конституцию, создании двух новых субъектов. Я помню, как мы тепло принимали крымчан», – сказала Матвиенко.

Она посоветовала «вернуться к истории» тем, кто говорит об «аннексии» и «оккупации».

«Хочется напомнить этим господам, что с 1783 года в Севастополе базируется Черноморский флот. Для украинских властей это территория, а для нас это граждане, наши соотечественники. Поэтому Россия поддержала их волеизъявление. Хочется напомнить господам, что оккупация, это когда есть жертвы. Ни одного выстрела за все эти дня не было в Крыму. Когда на Украине говорят об оккупации, хочется им напомнить: отключить воду, электричество, устроить экономическую блокаду, – как можно назвать эти действия киевских властей, которые просто пытались геноцид граждан Крыма и Севастополя устроить. К счастью, в составе России Крым защищен. И хочется всем сказать – это навсегда

А если бы этого не произошло, что бы было с жителями Крыма и Севастополя. Их просто бы вывезли и уничтожили. Был бы реальный геноцид. На месте Черноморского флота и Андреевского флага сегодня были бы другие флаги и корабли, включая НАТО», – сказала Матвиенко.