Матвиенко: Санкции заставили Россию и Белоруссию встряхнуться

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Россия и Белоруссия вышли на новый уровень интеграциооных процессов.

Об этом сегодня на Форуме регионов России и Белоруссии, который проходит в Гродно, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Благодаря воле наших президентов мы вышли на качественно новый уровень наших взаимоотношений в строительстве Союзного государства. Этот проект шел непросто в силу разных причин. Были подъемы и спады. Но сейчас мы вышли на беспрецедентный уровень интеграционных процессов. Это важно для развития России и Белоруссии… Когда мы объединим огромные потенциалы наших государств – куммулятивный эффект будет огромным», – сказала Матвиенко.

Она считает, что западные санкции придали процессам новое ускорение.

«Роль регионов возрастает многократно в связи с беспрецедентным санкционным давлением и ограничениями, которые введены против наших стран. Но по настроению в России и Белоруссии чувствую, что все наоборот. Мы встяхнулись. У нас появился новый драйв, новое желание сделать как можно больше и лучше для наших государств. Нет никаких сомнений, что мы справимся и сумеем достойно ответить на новые вызовы и угрозы недружественных стран», – заключила Матвиенко.