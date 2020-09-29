29.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Запад, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Матвиенко сделала предупреждение Западу насчёт Белоруссии


Россия сама не будет вмешиваться во внутренние дела Белоруссии и не позволит это делать кому-либо еще.

Об этом спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила сегодня журналистам в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Позиция России в связи в ситуацией в Белоруссии четкая, внятная, понятная. Мы считаем недопустимым какое-либо вмешательство извне в дела суверенного государства Беларусь.

Только сам народ Беларуси вправе принимать решения, определять свое будущее, будущее своей страны. Это право мы уважаем. Думается, что не стоит никому пытаться искусственно навязывать свои посреднические миссии во внутренних делах Белоруссии.

Официальные власти Белоруссии никому с таким предложением не обращались. Мы не только сами не допускаем какого либо вмешательства, но и заявили, чтобы никто извне не пытался вмешаться и влиять на процессы, происходящие в Белоруссии», – сказала глава Совфеда.


При этом она напомнила, что русский и белорусский народы являются братскими и вместе строят Союзное государство. Народы связывают не только «миллионы личных нитей», но и глубокая кооперация.

«Наши отношения не подвержены конъюнктуре. Мы никогда не предаем друзей», – заявила Матвиенко.

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