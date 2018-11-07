Матвиенко сравнила русские покосившиеся избы с китайскими небоскребами

08.11.2018, Москва, Игорь Петров

Уровень жизни по разные стороны российско-китайской границы в Забайкалье сильно отличается не в пользу России. Об этом на заседании Совета Федерации заявила спикер Валентина Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я коллегам приводила пример: Забайкальский край. По ту сторону границы – процветающий Китай с новыми домами, инфраструктурой и т.д., а по эту, где рубят лес – избы наклоненные, разваливающиеся, и люди живут в тяжелейших условиях», – сказала она.

Вероятно, Валентина Матвиенко имела в виду китайский город Манчжурия, который является основным транспортным узлом, через который идет торговля России и Китая. Город действительно имеет хорошо развитую инфраструктуру, в его строительство с начала девяностых были вложены огромные средства. Одной из целей было действительно показать процветающий Китай. Однако остальные населенные приграничные пункты мало отличаются друг от друга. Так что, не исключено,что Матвиенко сама стала жертвой китайской пропаганды.