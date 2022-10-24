Матвиенко: «Судьба Тайваня решится в боях за Херсон»
Запад должен увеличить военную помощь Украины накануне большой битвы за Херсон, ход которой может стать решающим для крупнейших мировых геополитических процессов.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политический эксперт Константин Матвиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если РФ после этой войны сохранится в том виде, в каком она пребывает сейчас, то это огромная угроза цивилизованному миру. Если Россия оправится после поражения в украинско-российской войне и станет надёжным союзником Китая в тех планах КНР, которые касаются Тайваня. Для США это будет огромный вызов, который, в условиях такого союза Россия-Китай, будет сложно преодолеть», – сказал эксперт.
«Поэтому судьба Тайваня (по крайней мере, в Тайване это очень хорошо понимают), решается сейчас в херсонских степях. Поэтому мир должен нам помогать мощнее. Соответственно я согласен с мыслью, что сейчас в горниле этой войны происходит создание новой модерной украинской нации», – заявил Матвиенко.
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