Матвиенко: «Судьба Тайваня решится в боях за Херсон»

24.10.2022  16:59 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Китай, Россия, Украина, Херсон
Новости Украины

Запад должен увеличить военную помощь Украины накануне большой битвы за Херсон, ход которой может стать решающим для крупнейших мировых геополитических процессов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политический эксперт Константин Матвиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад должен увеличить военную помощь Украины накануне большой битвы за Херсон, ход которой может...

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«Если РФ после этой войны сохранится в том виде, в каком она пребывает сейчас, то это огромная угроза цивилизованному миру. Если Россия оправится после поражения в украинско-российской войне и станет надёжным союзником Китая в тех планах КНР, которые касаются Тайваня. Для США это будет огромный вызов, который, в условиях такого союза Россия-Китай, будет сложно преодолеть», – сказал эксперт.

«Поэтому судьба Тайваня (по крайней мере, в Тайване это очень хорошо понимают), решается сейчас в херсонских степях. Поэтому мир должен нам помогать мощнее. Соответственно я согласен с мыслью, что сейчас в горниле этой войны происходит создание новой модерной украинской нации», – заявил Матвиенко.

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