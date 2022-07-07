«Это даже обсуждать нельзя», – Матвиенко о возможности ядерного удара Россией

Ядерный щит России – главная гарантия того, что ядерная война не случится.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявила спикер Света Федерации РФ Валентина Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Страх и нагнетание идет в первую очередь со стороны стран Запада. Людьми легче манипулировать, когда они запуганы, тогда они более покорны и можно, не считаясь с их мнением, принимать те или иные решения.

Я считаю, что недопустимо говорить о возможности ядерной войны. Любой здравомыслящий политик понимает, что это конец нашей планете. Это даже обсуждать нельзя. Это даже в самом кошмарном сне нельзя представить.

Учитывая заявления некоторых политиков, в том числе Зеленского, президент дал команду поддерживать боевую готовность сил стратегического сдерживания. Россия рассматривает ядерное оружие только как фактор сдерживания. У нас прописаны те исключительные случаи, когда оно может быть применено. И только в ответ. Не дай бог, чтобы это случилось.

Мы ведем себя как цивилизованная страна и строго следуем взятым обязательствам. И делаем все, чтобы этого не произошло. Лучшая гарантия, что этого не произойдет, – укрепление оборонного щита России. Суперсовременное оружие, которое у нас есть, – очень серьезный фактор сдерживания. Это остужает многие горячие головы», — сказала Матвиенко.