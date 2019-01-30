Матвиенко требует разобраться с издевательствами «Сбербанка» над крымчанами
Спикер совета Федерации РФ Валентина Матвиенко распорядилась ускорить решение вопроса по возвращению вкладов крымчан в «Сбербанке»
«Не закрыт вопрос о сбережениях крымчан в Сбербанке. Надо завершить с Центробанком эту историю. Люди должны получить свои вклады. Я понимаю, что там была сложная ситуация с переходным периодом. Я вам даю месяц на проработку мер. Вопрос сохраняет определенную напряженность», – сказала Матвиенко на сегодняшнем заседании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ранее сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева заявляла о том, что «Сбербанк» РФ отказывается возвращать деньги крымчанам, которые были вкладчиками его украинского филиала. Фининсовая структура заставляет российских граждан ехать на Украину.
Метки: Валентина Матвиенко, Сбербанк
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