Матвиенко требует разобраться с издевательствами «Сбербанка» над крымчанами

30.01.2019, Москва, Галина Шершнева

Спикер совета Федерации РФ Валентина Матвиенко распорядилась ускорить решение вопроса по возвращению вкладов крымчан в «Сбербанке»

«Не закрыт вопрос о сбережениях крымчан в Сбербанке. Надо завершить с Центробанком эту историю. Люди должны получить свои вклады. Я понимаю, что там была сложная ситуация с переходным периодом. Я вам даю месяц на проработку мер. Вопрос сохраняет определенную напряженность», – сказала Матвиенко на сегодняшнем заседании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева заявляла о том, что «Сбербанк» РФ отказывается возвращать деньги крымчанам, которые были вкладчиками его украинского филиала. Фининсовая структура заставляет российских граждан ехать на Украину.