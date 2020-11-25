25.11.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Политика, Россия, СНГ, Украина
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Матвиенко: Украина остается за скобками


Ни один из лидеров государств, входящих в СНГ, не ставить под сомнение важность этой структуры.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос, ставят ли последние политические проблемы в ряде стран постсоветского пространства под сомнение существование СНГ.

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«Нет, не ставят. То, как мы преодолеваем сложности, как противостоим этим новым вызовам, на мой взгляд, работает на укрепление СНГ. Я бы сделала такой вывод.

И обратите внимание: какие бы процессы ни происходили в странах СНГ, как бы ни менялись лидеры, политические силы — ни один из руководителей на этом пространстве никогда не ставил и не ставит под сомнение Содружество Независимых Государств, его необходимость. Это говорит о многом. И важность взаимодействия внутри СНГ — она очевидна, и не требует подробных пояснений. Конечно, за скобками — по понятным причинам — остается лишь Украина», – сказала Мативенко.

По ее словам, период турбулентности, неопределенности в глобальном мире обнажил потребность укрепления связей с «миром ближним».

«И это уже тренд, тенденция. Мы видим, как растет сотрудничество в различных союзах, в различных структурах на уровне регионов, на уровне макрорегионов. Я считаю, что мы в странах СНГ обязаны не упустить эти новые возможности для усиления такой, я бы сказала, естественной, востребованной интеграции», – говорит председатель Совфеда.


Напомним, что Украина объявила о выходе из СНГ и не принимает участия в работе этой структуры.

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