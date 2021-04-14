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14.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Крым, Россия, Туризм
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Матвиенко возмутилась: Отели Крыма задирают цены, пользуясь закрытием Турции


Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала профильный комитет верхней палаты совместно с Федеральной антимонопольной службой разобраться с чрезмерным завышением цен на российских курортов.

Об этом она заявила сегодня на заседании СовФеда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идут жалобы граждан на то, что, поскольку закрываются или не открываются еще страны, где ковид, люди сориентировались на внутренний туризм. Тут же наши туристические компании и гостиницы начали очень резко поднимать цены вместо того, чтобы наоборот создать привлекательные условия для граждан.

Одна газета написала, что одни сутки в хорошей гостинице в Крыму стоят столько же, сколько недельный отдых на курортах Египта по системе «все включено». Мы отталкиваем своих граждан от собственных туристических объектов, курортов, гостиниц и так далее», – сказала Матвиенко.

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