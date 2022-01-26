Матвиенко: За туманом лжи идет подготовка к наступлению на ЛДНР

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Новости Украины

Мир «продолжает испытывать период тревожности, турбулентности», не прекращаются попытки дестабилизировать ситуацию в ряде соседних с Россией государств

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации заявила спикер Валентина Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Против России Западом развязана настоящая информационная война. Из эпохи информации мир перешёл в эпоху дезинформации. Истерия западных стран по обвинению России в агрессии, в якобы готовящемся нападении на Украину зашкаливает. И, как всегда, без каких-либо оснований и доказательств. На самом деле за этим туманом лжи и обмана идёт активное военное освоение Украины, сопровождающееся поставкой наступательного, в том числе летального, вооружения в страну вместо выполнения Минских соглашений», – сказала Матвиенко.

Она считает вероятной атаку ВСУ на ЛДНР.

«Нынешний киевский режим, скорее всего, вынашивает планы в очередной раз попытаться решить проблему Донецка и Луганска силовым путем, планирует по рекомендациям своих западных хозяев разного рода провокации, чтобы затем в очередной раз бездоказательно обвинить в этом Россию. Поэтому буквально вбивается в сознание мирового сообщества срежиссированная ложь об агрессивных планах России», – считает политик.

По ее словам, переговоры с Западом продвигаются сложно.

«На наши справедливые требования о гарантиях безопасности России, запрета расширения НАТО на восток, отказа от вступления в НАТО Украины и Грузии мы пока не получили адекватного письменного ответа. Переговоры продвигаются медленно и трудно», – сказал Матвиенко.