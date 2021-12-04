Мазепа из России призвал «демонтировать культ 9 мая»

«Демонтировать культ 9 мая» призвал на либеральном «Форуме свободной России» в Вильнюсе бежавший из РФ в Прибалтику экстремист Дмитрий Саввин, называвший себя «русским националистом», один из авторов курируемого СБУ украинского ресурса «Петр и Мазепа», через который властями в Киеве осуществлялся проект «русские против Новороссии».

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«В брежневские времена появляется то, что можно назвать «культом 9 мая». Потому что именно «культ 9 мая» позволял личные семейные привязанности связать с лояльностью к режиму. Нужна была подпорка сгнившей коммунистической идеологии. После формального роспуска СССР остался один этот костыль девятомайский, на котором Путин и иже с ним скачут вперёд. Все их последующие действия абсолютно логичны: они не могут от этого костыля избавиться, потому что иначе возникнет вопрос: а по какому праву вы управляете страной? Вас кто-то избирал, вы монарх божьей милостью, вы Далай-лама, вы кто? Нет, мы наследники победителей – вот их единственный ответ. Поэтому за этот миф они будут держаться крепко, поэтому им не нужны учёные и историки, им нужны политруки, они этих политруков и готовят», – сказал беглый «оппозиционер».

По его словам, для «освобождения России и всем её народам», необходимо демонтировать этот «миф».

«Рецепт простой: свет не боится тьмы – тьма убегает от света. Бороться с этой пропагандой можно исторической правдой. В том числе, вспомнив такие термины, которые были в ходу у старой русской эмиграции: не Великая Отечественная война, но «советско-германская» или «вторая гражданская». Когда мы окончательно высветим эту величайшую трагедию русского народа, что у русских, так же, например, как у латышей, в той войне были герои по обе стороны фронта (Саввин, под «второй стороной», очевидно, подразумевает гитлеровских коллаборационистов, – ред.), но не было своего флага и своей государственной юрисдикции, всё это предстанет в несколько ином свете. Но для того, чтобы так поступить, нужна определённая политическая воля и последовательность. Иначе мы снова окажемся в этой гнилой парадигме ХХ съезда КПСС, что до такого-то этапа советская власть хорошая, а потом стала плохая, и приедем туда, откуда уехали», – заключил беглый агент СБУ.