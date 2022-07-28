«Мажут фекалиями могилы»: у Зеленского рассказали о «партизанах» в Крыму

Сторонники Украины в Крыму, несогласные с российской принадлежностью полуострова и спецоперацией ВС РФ, занимаются вандализмом на кладбищах.

Об этом в эфире видеоблога «Заборона» заявила фейковый представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ташева похвасталась, что такие люди, которых она назвала «партизанами», есть по всему Крыму.

«Это очень разные люди, абсолютно разные люди. Есть пожилого возраста женщина, которая, назовем это продуктами жизнедеятельности человека, обмазала могилу российского солдата в своем селе… и против нее завели уголовное дело, ей, кажется, дали два года.

Или, например, активист Богдан Зиза, который тоже является уникальным парнем, который восемь лет жил в оккупации, не поддерживал с самого начала это все. Когда произошла война, он на это жестко отреагировал и эмоционально, начал записывать какие-то видео и так далее. Он художник, паркуром занимается, и он облил желтой и голубой краской и коктейлем Молотова Евпаторийскую администрацию.

Сейчас он находится в СИЗО, к нему пытаются прорваться независимый адвокат, потому что его тоже пытали, это видно по видео и так далее.

Или другой парень, который развешивал антивоенные плакаты с информацией о реальной войне в Украине в своем населенном пункте. И таких людей много…

Это не выглядит как какая-то сеть, это в большей степени одиночки по всему Крыму, что очень важно. Это не только Симферополь, Ялта, Севастополь – это люди, которые проживают по всему Крыму, в разных маленьких даже населенных пунктах и это очень интересные люди», – заявила Ташева.