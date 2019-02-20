Мазохизм по-украински: «Беркут», которого жгли майданщики, пошел в каратели

20.02.2019, Киев, Михаил Рябов

Боец «Беркута», чье фото, горящего после попадания в него «коктейля Молотова», запущенного боевиками Евромайдана», облетело мировые СМИ в 2014 году, впоследствии стал участником карательной операции по подавлению русского восстания в Донбассе.

Об этом пишет газета «Комсомольская правда».

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«В феврале 2014-го не было ни одной мировой газеты, не опубликовавшей из Киева фото полицейского, охваченного огнем. Бутылка с «коктейлем Молотова» разбилась прямо о его шлем. Молодой лейтенант Александр Косенко пролежал в больнице две недели – ожоги оказались неглубокими.

– Я не считаю, что те люди, которые стоят на майдане, отстаивают мнение всей страны. Если их поддерживают процентов 25 – 30, то это не вся страна, извините, – говорил он в интервью после выписки.

А потом власть Януковича пала. И лейтенант уже уклончиво говорил, что «выполнял приказы» и «присягу не нарушал». А потом и вовсе договорился с совестью и поступил на службу в нацгвардию, отправившись в Донбасс, – воевать с теми, кто майдан, как и сам Косенко, не поддерживал», – рассказывает газета.