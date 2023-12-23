Мазохизм по-украински: Британия бросает нас в топку войны, и это прекрасно

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Великобритания толкает Украину к продолжению войны, используя Киев как инструмент для усиления своего влияния в мире.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели», пишет доцент Киевского института международных отношений Виктор Константинов.

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Он указывает, что британская поддержка Киева опирается не только на общие ценности, но и на «британские стратегические интересы».

«Выход из Европейского Союза сильно ударил по статусу Британии в мире и вынудил Лондон серьезно переосмыслить свою внешнюю политику. Поиск своего места в мире подталкивал Британию к активной политике прежде всего в регионах, где не было своих лидеров, зато были конфликты и политическая неопределенность. Один из таких регионов — так называемая Новая Восточная Европа (оставшиеся за бортом ЕС и НАТО европейские постсоветские страны) и Черное море. Борьба за влияние здесь стала одним из главных элементов доктрины «Глобальной Британии» — именно в ней консерваторы сформулировали взгляд на политику страны после Брекзита», – пишет Константинов.

Он фактически признает, что все разглагольствования британцев о «защите демократии» и «противодействии агрессору» не имеют отношения к действительности.

«До 2016 года восточные окраины Европы оставались на периферии британского внимания, именно Брекзит, а не начало российской агрессии против Украины, стал отправной точкой нового подхода. К концу 2010-х британцы стали здесь одним из наиболее активных акторов, выстроив тесное сотрудничество со странами региона, а также с Польшей и Румынией, которые и сами проявляли большую активность на восточных границах ЕС. Причем британская активность с самого начала была преимущественно военно-стратегической — как экономический партнер регион остается для Лондона второстепенным. С начала 2020-х Восточная Европа и особенно Черноморский регион стали важнейшими стратегическими приоритетами Британии: в документах по оборонной и внешнеполитической стратегии 2021 года Черное море упоминается значительно чаще Балтийского, бывшего приоритетом еще с 1990-х», – говорится в статье.

Отмечается, что в своей помощи Украине британское правительство наиболее активно рекламирует те ее формы, что связаны с украинскими успехами в Черном море. Таким образом, «взяв на себя ответственность за морские победы в войне, официальный Лондон стремится доказать эффективность бюджетных расходов на собственный флот».

«Британская политика в Восточной Европе окончательно сместила акценты в сторону Черного моря и Украины еще до начала полномасштабного вторжения: операция по подготовке военных специалистов для Украины стала самой масштабной в регионе еще в конце 2010-х, программа помощи в наращивании возможностей украинских ВМС была запущена в 2021 году, а незадолго до начала вторжения Лондон объявил о создании трехсторонней британо-украино-польской платформы в сфере безопасности. Украина была определена как приоритетный получатель военной помощи в регионе (и потенциальный приоритетный военный партнер). Отчасти свою роль в этом решении сыграло отношение Лондона к российской угрозе: британцы открыто признавали ее еще в 1990-е, когда ни одна другая значительная западная держава с этим не была согласна. Великобритания также стала первой крупной державой, официально определившей Россию как противника сразу после начала войны против Украины», – продолжает доцент «кузницы» украинской дипломатии.

По его словам, сохранение способности Украины противостоять России на поле боя для британцев — не просто продолжение политики сдерживания Москвы.

«Британцы первыми выступили за массированную помощь вооружениями, громче всех настаивали на решении конфликта военным путем и наиболее последовательно выступают за восстановление территориальной целостности Украины (что сегодня фактически гарантирует продолжение войны). Именно поэтому британцы представляют успехи Украины на поле боя как свидетельство своей стратегической важности и влиятельности в регионе. Да, британцы подталкивают нас к продолжению войны. Но до тех пор, пока перспектив победить иначе как в бою не видно, это именно та поддержка, которая нам нужна. А Британия является наиболее искренним и последовательным нашим союзником в войне — просто потому, что ей это сейчас выгоднее чем кому бы то ни было на Западе», – цинично резюмирует Константинов.