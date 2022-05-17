«McDonald’s» пошёл на хитрость в России, у Зеленского поспешили объявить о «перемоге»

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Американская корпорация «McDonald’s» объявила о продаже своего российского бизнеса. Об этом сообщается в релизе компании, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это очень важный сигнал. Чем больше бизнеса уйдет с России, тем больше пострадает их экономика. Необходимо усиление санкций, чтобы Россия не имела средств на ужасную войну в Украине», – прокомментировал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

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Член комитета Госдумы по промышленности и торговле РФ Алексей Канаев считает, что, говоря о продаже своей российской сети «McDonald’s», американцы лукавят, ведь уже известно, что рестораны продолжат свою работу, проведя ребрендинг, изменив внешнее оформление и состав учредителей.

«Объявление «McDonald’s» об уходе с российского рынка очень похоже на лукавство, потому что сразу компания заявляет, что через несколько дней сеть продолжит свою работу в том же формате, с тем же продуктом, но под видоизмененной вывеской. Ощущение складывается, что попытка сохранить свой бизнес в России, внеся небольшие изменения – как состава учредителей, так и внешнего оформления, не меняя всерьез что-либо», – считает Канаев.

Однако, полагает он, такая ситуация на руку российскому бизнесу.

«Открываются новые ниши, новые возможности, все-таки, конкурировать, пусть и с действующими сетями, но уже под другим брендом несколько проще. Сейчас формат взаимоотношений с партнерами европейскими и американскими из недружественных стран, которые приостанавливают деятельность или уходят из России, открывают окна возможностей для бизнеса. Мы уже видим, как этими возможностями пользуются российские предприниматели», – отметил депутат.