McDonald’s решил вернуться на Украину – пока только в Киев и во Львов

12.08.2022  10:01 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Бизнес, Дзен, Киев, Общество, Украина, Экономика
Новости Украины

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s частично возобновит работу на Украине – сначала в Киеве и на западе страны. Правда, сроки не уточняются.

Об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s частично возобновит работу на Украине – сначала в Киеве...

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«Приветствую решение компании McDonald’s возобновить работу части ресторанов в Украине. Сначала это будет Киев и западная часть нашей страны. Подготовка к непосредственному открытию дверей ресторанов займет еще некоторое время. Но главное, что есть политическое решение: Мак возвращается», – написал Кулеба.

Министр отметил, что с представителями McDonald‘s проводили долгие переговоры относительно возобновления работы на Украине. По его словам, дело не только в бигмаках, по которым соскучились миллионы украинцев.

«Возвращение крупной американской компании это: сигнал для международного бизнеса о возможности работать в Украине, несмотря на войну; рабочие места и налоги в украинский бюджет; часть восстановления Украины», – пищет Кулеба.

Напомним, McDonald’s закрылся на Украине из-за начала боевых действий в феврале 2022 года.

CEO McDonald’s на Украине Юлия Бадритдинова сообщила, что в компании работают над обновлением протоколов безопасности. Так, заведения не будут работать во время воздушных тревог.

Отметим, что из России McDonald’s ушел, поддержав западные санкции. Правда, через несколько месяцев франшиза этого фастфуда под другим названием и другими собственниками возобновила свою работу.

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