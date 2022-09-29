«Мчащиеся за границу табуны троянских коней лишь оздоровили общество» – Климов о бегстве либералов

29.09.2022  20:38 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Бегство либералов за границу имеет оздоровительный эффект на российское общество, тем более в демографическом плане это капля в море, на фоне скорейшей перспективы увеличения населения РФ на несколько миллионов.

Об этом в эфире «Вместе-РФ» высказался председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бегство либералов за границу имеет оздоровительный эффект на российское общество, тем более в демографическом...

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Он ответил на вопрос о том, не стало ли сейчас раскачать ситуацию в России сложнее, особенно после бегства из страны большинства либерально настроенных граждан.

«Это поняли за рубежом еще год назад. И естественно, поэтому, нужно сказать, наши региональные выборы, которые недавно закончились, прошли, как заявляли в ЦИК, и мы говорили, небывало спокойно. Это не потому, что нам не пытались мешать, а потому что наше общество стало мудрее и чище.

То есть, потенциальные предатели, в большинстве своем, сбежали и пополнили эти табуны сбежавших от нас троянских коней. Сейчас тоже часть людей, которые, мягко говоря, любят себя больше, чем свою Родину, постарались удалиться, но это их выбор. Чище воздух будет», – ответил сенатор.

Он предложил посмотреть на ситуацию с другой стороны.

«Зато к нам придут миллионы людей, которые завоевали право быть гражданами России буквально кровью, жертвами, потерями. Миллионы людей. И если, скажем, до 2022 года население России еще было 146 млн человек, то уверяю, к концу года, нас будет более 150 млн. Это – ответ Русского мира на те вызовы, которые мы получили», – прокомментировал Климов.

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