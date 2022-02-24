МЧС: Удары наносятся по всей территории Украины, потеряны первые два населенных пункта

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Новости Украины

Удары наносятся по всей территории Украины, говорится в сообщении украинской госслужбы по ЧС. Там же указывается о потере первых двух контролировавшихся ранее ВСУ населенных пунктов – сел Городище и Меловое в Луганской области.

Помимо этого, в Хмельницкой области – пожар на складе ГСМ в результате артиллерийского обстрела.

В Днепропетровской области – Краснополье и Марганец пожар на военных складах.

В Винницкой области – Тульчин и село Бохан – пожары в военных частях.

Луцк – подрыв телебашни.

Киевская область – пожар воинской части возле Броваров, пожар штаба Нацгвардии в селе Новые Петровцы.

В Черниговской области – обстрел командно-диспетчерский пункт в Нежине, травмировано три сотрудника службы по ЧС.