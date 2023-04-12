«Мечом по наглой крестоносной морде!»: Госдума приняла решение в защиту УПЦ

Госдума РФ приняла сегодня заявление о репрессивной политике киевского режима, направленной на уничтожение канонической Украинской Православной Церкви. Текст заявления согласован со священноначалием РПЦ.

«Депутаты Государственной Думы заявляют, что жизни монахов и священников Киево-Печерской Лавры находятся под угрозой, и считают, что международное сообщество, парламентарии, политики и дипломаты, правозащитные организации должны дать принципиальную правовую оценку преступным действиям режима Зеленского», – говорится в документе.

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Депутат от «Справедливой России» Олег Нилов считает, что Россия должна поставить этот вопрос на Совбезе ООН, но «бесам и чертям» уговоры не помогут.

«То, что творится сейчас на глазах у всего мира назвать иначе, чем обыкновенный фашизм, невозможно. Мы заклеймим позором хунту и этот крестовый поход, который не просто организован Киевом. Он проходит под аплодисменты Европы и НАТО по всем направлениям. Договориться с этими крестоносцами шансов нет. Действовать нужно и дипломатическими, и юридическими способами.

Но главный способ – это тот, который предпринимали наши праотцы и деды – мечом по наглой крестоносной морде, ракетами, снарядами и всеми имеющимися средствами военно-космического комплекса», – сказал журналистам в парламенте Нилов.