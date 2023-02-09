Мечта беглого галериста – Россия с разрушенной экономикой и без ядерного оружия

Устройство России «после ее поражения» будут определять Украина и Евросоюз.

Об этом в интервью украинскому ютуб-каналу «Политека» заявил беглый либеральный галерист и экстремист Марат Гельман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы (это позиция оппозиции Путину, живущая за пределами России) считаем, что конфигурацию будущей власти или даже государства на территории РФ должны определять вместе Украина и европейское сообщество. Реально после окончания войны жизнь РФ невозможно восстановить. Экономика полностью разрушена. Тому, кто придет ею управлять, надо договориться о выплатах с Украиной и о снятии санкций с Евросоюзом. И Украина, и ЕС, и американцы имеют право участвовать в обсуждении конфигурации будущего другого государства на той же территории с тем же населением. Или нескольких государств. Это в том случае, если этим летом поражение будет очевидным, сокрушительным, и уход Путина будет не в виде дворцового переворота, а из-за того, что он потеряет поддержку населения», – рассуждал Гельман.

Он не видит ничего страшного в возможном распаде России.

«В этом нет большой проблемы. Речь идет о том, что империя продолжает терять свои колонии, территории. Этот процесс мне кажется естественным, и я бы его приветствовал и радовался бы ему. Якутия, выйдя из состава РФ, тут же выйдет из-под санкций, и сразу якутские алмазы приходят на международный рынок. Понятно, как будет расти экономика. Это все надо приветствовать, как в 90-х годах. Этот процесс будет драматичным, если у Кремля сохранится действующая армия, и она согласится идти воевать уже не с Украиной, а с собственным народом. Я думаю, что после украинского поражения армия не пойдет», – трепался Гельман.

По его мнению, сейчас война против России ведется на три фронта.

«Наша война глубоко эшелонированная. Там есть – второй фронт. Это экономические санкции. После этой победы экономические санкции не будут сняты, пока не будет уверенности у мирового сообщества в том, что с территории России не возобновится война. Это значит, что разрушение экономики России будет продолжаться. Третий эшелон этой войны – это внутренняя оппозиция Путину. Сегодня на переднем фланге украинская армия. Как только восстановятся границы, на передний фланг идет международное сообщество. И как только экономика будет разрушена, на передний фланг идет оппозиция Путину внутри страны. Понимая это, мы должны сегодня держать все три фронта», – вещал Гельман.

Сейчас, по его словам, беглая оппозиция старается влиять на население России через ютуб. Когда она придет к власти, то откажется от российского ядерного оружия.

«Сегодня среди русских всерьез обсуждается, что обладание ядерным оружием – это большой и вредный соблазн. И надо бы от этого отказаться. Если европейское сообщество поставит новую власть, которая организуется на территории РФ, что условием снятия санкций и восстановления экономики является отказ от ядерного оружия, я думаю, мы на это пойдем», – сказал Гельман.